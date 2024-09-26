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Ahu Tuğba için anma töreni düzenlenecek: Detaylar belli oldu!

1 Eylül'de Miami'deki evinde yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın saat 17.00'de İstanbul'a getirilecek. Türk sinemasının ünlü oyuncusu için 28 Eylül'de anma töreni düzenlenecek. İşte, detaylar…

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Ahu Tuğba için anma töreni düzenlenecek: Detaylar belli oldu!

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül'de KOAH nedeniyle uzun süredir ABD polisi kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı Miami kentinde hayata veda etmişti.

Ahu Tuğba için anma töreni düzenlenecek: Detaylar belli oldu!

Anjelik Calvin, 69 yaşında vefat eden annesinin cenazesinin Türkiye'de defnedilmesini istese de bir yandan prosedürler, diğer yandan Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenileme işlemleri nedeniyle Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye gelişi gecikti.

Ahu Tuğba için anma töreni düzenlenecek: Detaylar belli oldu!

HAFTALAR SONRA TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Haftalar sonra prosedürlerin tamamlanması ve Anjelik Calvin'in pasaportunun yenilenmesi sonucu Ahu Tuğba'nın cenazesi, yarın saat 17.00'de İstanbul'a getirilecek.

Ahu Tuğba için anma töreni düzenlenecek: Detaylar belli oldu!

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Ahu Tuğba'nın cenazesine dair detaylar da belli oldu. Tuğba için 28 Eylül'de önce anma töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki annesinin mezarına defnedilecek.

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