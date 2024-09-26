Ahu Tuğba için anma töreni düzenlenecek: Detaylar belli oldu!

Anjelik Calvin, 69 yaşında vefat eden annesinin cenazesinin Türkiye'de defnedilmesini istese de bir yandan prosedürler, diğer yandan Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenileme işlemleri nedeniyle Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye gelişi gecikti.