O görüntüler çok konuşulmuştu! Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.
Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alındıkları öğrenildi.
Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.