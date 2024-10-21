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O görüntüler çok konuşulmuştu! Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bir eğlence mekanındaki dudak dudağa görüntüleri büyük tepki çekti. Polat ve Doğu, 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

HABER MERKEZİ
O görüntüler çok konuşulmuştu! Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.

O görüntüler çok konuşulmuştu! Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alındıkları öğrenildi.

Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

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