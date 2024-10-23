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İbrahim Tatlıses'ten çarpıcı sözler: Herkesi ifşa edeceğim

İdo Tatlıses ve Derya Tuna ile beraber bir mekandan çıkan İbrahim Tatlıses açıklamalarıyla magazin dünyasına damga vurdu. Tatlıses yaptığı açıklamda, "Ben iyi bir babayım. Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım. 72 yaşındayım hâlâ köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey görmedim. Her şeyi Allah verdi. Ben mağaradan geldim ve aslımı hiç inkar etmedim" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
İbrahim Tatlıses’ten çarpıcı sözler: Herkesi ifşa edeceğim

İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna ile Murat Öztürk'ün sahibi olduğu Zekeriköy'deki mekana gitti. Tatlıses'e oğlunun bir röportajında "Ben adamlığı babamdan öğrendim" sözleri soruldu.Tatlıses, soruya şöyle yanıt verdi: "Adam olduğu için öğrenmiş İdo, adamdır. Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı...

İbrahim Tatlıses’ten çarpıcı sözler: Herkesi ifşa edeceğim

72 yaşındayım, köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey getirmedim. Köpek gibi çalıştım.Mağara adamıyım. Mağaradan geldim. Aslımı hiç inkar etmem."

İbrahim Tatlıses’ten çarpıcı sözler: Herkesi ifşa edeceğim

Bir süre sonra bir basın toplantısı yapacağını söyleyen sanatçı, "Herkesi ifşa edeceğim. Benimle kimse uğraşamaz. Urfalıyım, Türküm, Türk olduğum için iftihar ediyorum. Türkoğlu Türküm, anam Kürt babam Arap" dedi.

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