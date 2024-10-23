İbrahim Tatlıses’ten çarpıcı sözler: Herkesi ifşa edeceğim

İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna ile Murat Öztürk'ün sahibi olduğu Zekeriköy'deki mekana gitti. Tatlıses'e oğlunun bir röportajında "Ben adamlığı babamdan öğrendim" sözleri soruldu.Tatlıses, soruya şöyle yanıt verdi: "Adam olduğu için öğrenmiş İdo, adamdır. Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı...