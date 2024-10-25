Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğun ardından 32 milyonluk lüks arabayla kendini ödüllendirdi

Tabii kral olmak kolay değil; Toprak 'Kraliyet Otomobili'ne binebilmek için tam 850 bin Euro (Türkçesi yaklaşık 32 milyon lira) ödemiş. Henüz 28 yaşında olan Toprak Razgatlıoğlu'nun dün otomobilini teslim alıp direksiyonuna kurulduğunu da öğrendim.