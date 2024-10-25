Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğun ardından 32 milyonluk lüks arabayla kendini ödüllendirdi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın geçen hafta Malaga'daki son yarışında şampiyon olan motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu'nun kendisini ödüllendirdiğini öğrendim. Hafta sonu podyuma çıkıp kupasını alan milli gururumuz, pazartesi İstanbul'a döndüğünde de kendine lüks bir araç almış.
İki tekerlekten kazandığı parayı dört tekerleğe yatıran Toprak, 'Kraliyet Otomobili' olarak tanınan dünyanın en lüks otomobil markasının coupe modelini altına çekip adeta krallığını ilan etmiş.
Tabii kral olmak kolay değil; Toprak 'Kraliyet Otomobili'ne binebilmek için tam 850 bin Euro (Türkçesi yaklaşık 32 milyon lira) ödemiş. Henüz 28 yaşında olan Toprak Razgatlıoğlu'nun dün otomobilini teslim alıp direksiyonuna kurulduğunu da öğrendim.
Umarım dört tekerlekli lüks aracını kazasız belasız kullanırken iki tekerlek üzerinde bizi gururlandırmaya da devam eder.