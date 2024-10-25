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Haberler Magazin Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğun ardından 32 milyonluk lüks arabayla kendini ödüllendirdi

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğun ardından 32 milyonluk lüks arabayla kendini ödüllendirdi

28 yaşındaki motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki son yarışta birincilikle sezonu zirvede tamamladı. İstanbul'a döndüğünde ise kendine 32 milyonluk kraliyet arabası aldı.

HABER MERKEZİ
Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğun ardından 32 milyonluk lüks arabayla kendini ödüllendirdi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın geçen hafta Malaga'daki son yarışında şampiyon olan motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu'nun kendisini ödüllendirdiğini öğrendim. Hafta sonu podyuma çıkıp kupasını alan milli gururumuz, pazartesi İstanbul'a döndüğünde de kendine lüks bir araç almış.

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğun ardından 32 milyonluk lüks arabayla kendini ödüllendirdi

İki tekerlekten kazandığı parayı dört tekerleğe yatıran Toprak, 'Kraliyet Otomobili' olarak tanınan dünyanın en lüks otomobil markasının coupe modelini altına çekip adeta krallığını ilan etmiş.

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğun ardından 32 milyonluk lüks arabayla kendini ödüllendirdi

Tabii kral olmak kolay değil; Toprak 'Kraliyet Otomobili'ne binebilmek için tam 850 bin Euro (Türkçesi yaklaşık 32 milyon lira) ödemiş. Henüz 28 yaşında olan Toprak Razgatlıoğlu'nun dün otomobilini teslim alıp direksiyonuna kurulduğunu da öğrendim.

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğun ardından 32 milyonluk lüks arabayla kendini ödüllendirdi

Umarım dört tekerlekli lüks aracını kazasız belasız kullanırken iki tekerlek üzerinde bizi gururlandırmaya da devam eder.

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