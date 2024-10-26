Şoke eden iddia! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup ayrıldı

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan; 'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitleriyle ses getiren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı. Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Mutlu evliliklerini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren ünlü çiftten Melis Sandal, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirmişti. Melis Sandal, 54'üncü yaşına giren şarkıcının doğum gününü kutlamıştı. Doğum günü pastasının önünde eşini yanağından öperken çekilen bir karesini daha yayınlayan Melis Sandal, eşine olan aşkını haykırmıştı.
YALNIZ DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ikiliden üzen bir haber geldi. Londra'da yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul'a yalnız döndü. Melisa Hanım ise, sosyal medyasında soyadını ''Sütşurup'' yapıp Mustafa Sandal ile fotoğrafını kaldırdı.