Şoke eden iddia! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup ayrıldı

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan; 'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitleriyle ses getiren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı. Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.