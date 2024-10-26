Yavuz Bingöl Balıkesir’de mutluluğa giden yolda ’evet’ dedi! Oktay Kaynarca sözleriyle çok şaşırttı

Sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade bir törenle dünyaevine girdi. Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı'ndaki bir otelde düzenlenen törenle evlendi.
"YEMİN EDİYORUM"
Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan'da vardı. Bingöl'ün "Son kez evet" sözleri sonrası Oktay Kaynarca'nın nikah memurunun "şahitlik ediyor musunuz?" sorusuna "Yemin ediyorum" diye cevap vermesi ise herkesi güldürdü.
Törende, Yavuz Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna babasının İstiklal Madalyası'nı taktı. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.
"EN MUTLU GÜNÜMÜZ AMA İÇİMİZ BURUK"
Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz Bingöl, "Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden düğünümüzü biraz buruk bir şekilde gerçekleştirdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık." dedi.
Nikah törenine, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.