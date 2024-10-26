Yavuz Bingöl Balıkesir’de mutluluğa giden yolda ’evet’ dedi! Oktay Kaynarca sözleriyle çok şaşırttı

"EN MUTLU GÜNÜMÜZ AMA İÇİMİZ BURUK"

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz Bingöl, "Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden düğünümüzü biraz buruk bir şekilde gerçekleştirdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık." dedi.

Nikah törenine, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.