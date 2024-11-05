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İbrahim Tatlıses sitem etti: Hepsi sahtekarlar

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tatlıses, "Artık kimseyi affetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
İbrahim Tatlıses sahne öncesi soruları yanıtladı: Hepsi sahtekarlar

Son dönemde çocukları ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses hayranları ile bir araya geldi. Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşayan Tatlıses, sevilen şarkılarını seslendirdi.

İbrahim Tatlıses sahne öncesi soruları yanıtladı: Hepsi sahtekarlar

Sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEPSİ SAHTEKARLAR"

Muhabirlerin "'Dost kazığı yedim. Dostum sırtımdan vurdu' dediniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine "Eskiden affederdim. Ama artık kimseyi affetmeyeceğim. Yanıma geliyorlar ya artist artist. Yanımda olduklarını gösteriyorlar. Ama yanımda değiller. Hepsi sahtekarlar" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses sahne öncesi soruları yanıtladı: Hepsi sahtekarlar

Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo, bir altın. Melek, bir altın. Ama içlerinden bakırlar da çıkıyor" dedi.

Sanatçı, kızı Dilan Çıtak ile ilgili sorulara ise "Ben o defteri kapattım. Konuşmuyorum" yanıtını verdi.

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