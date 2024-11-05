İbrahim Tatlıses sitem etti: Hepsi sahtekarlar

Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo, bir altın. Melek, bir altın. Ama içlerinden bakırlar da çıkıyor" dedi.

Sanatçı, kızı Dilan Çıtak ile ilgili sorulara ise "Ben o defteri kapattım. Konuşmuyorum" yanıtını verdi.