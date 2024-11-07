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Haberler Magazin Gülçin Ergül’den kilo eleştirilerine sert yanıt: "Acımasız yorumlarınız..."

Gülçin Ergül’den kilo eleştirilerine sert yanıt: "Acımasız yorumlarınız..."

Hepsi grubunun sevilen ismi Gülçin Ergül, Antalya'daki sahne performansını sosyal medyada paylaştı. Ancak sahnedeki performansından çok kilo eleştirileriyle gündem oldu. Kötü yorumlara sitem eden Ergül, "Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat" diyerek eleştirilere sert bir yanıt verdi.

HABER MERKEZİ
Gülçin Ergül’den kilo eleştirilerine sert yanıt: Acımasız yorumlarınız...

Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, dün Antalya'da sahneye çıktı. Geceye ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Ergül'ün, performansından çok görünümü konuşuldu.

Gülçin Ergül’den kilo eleştirilerine sert yanıt: Acımasız yorumlarınız...

Gülçin Ergül'e yapılan yorumlar kilosu üzerinden zorbacaydı.

Ünlü şarkıcı kendisine gelen eleştirilere cevap verirken, acımasız yorumlara da sitem etti:

Gülçin Ergül’den kilo eleştirilerine sert yanıt: Acımasız yorumlarınız...

"Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat. Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor."

Gülçin Ergül’den kilo eleştirilerine sert yanıt: Acımasız yorumlarınız...

SEVGİLİSİNİ KAZADA KAYBETMİŞTİ!

Seneler önce dağılan Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, 2021 yılında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti.

Gülçin Ergül’den kilo eleştirilerine sert yanıt: Acımasız yorumlarınız...

Gülçin Ergül, ölümden döndüğü kaza sonrası büyük bir acı yaşamış ve zor günler geçirmişti.

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