Ankaralı Turgut'un son durumu nasıl? Kızından açıklama geldi

Akçiğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut'un entübe edilmesinin ardından "öldü" haberleri yayılmaya başladı. Ancak ünlü şarkıcının kızı Eylem Boran, babasının son sağlık durumunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada hızla yayılmıştı.
Çıkan haberler sonrası şarkıcının kızı Eylem Boran, haberleri yalanlayarak ''Babamın durumunda değişiklik yok, lütfen kimse çıkan haberlere güvenmesin.'' diye konuşmuştu.
KIZI HABERLERİ YALANLADI
"Babamın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar kesin ve kesinlikle doğru değil. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor, durumu ciddi ama kendisi hayatta. Haberler gerçeği yansıtmıyor. Hastanedeyiz, doktorumuzla konuştuk. O da asla doğru olmadığını söyledi. Bu haberler bizi gerçekten çok üzüyor. Rica ediyorum ölmeyen insanı öldürüp bizi daha da üzmesinler." dedi.
ANKARALI TURGUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve hastanede yatan 61 yaşındaki şarkıcı Ankaralı Turgut'un sağlık durumunu kızı açıkladı.
Babasının sosyal medya hesabından paylaşım yapan kızı Eylem Boran "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız, 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin...08/11/2024" dedi.
YARDIM PARASI TOPLANDI
Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.
Kızının evine taşınan Turgut Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Şarkıcı için yardım parası toplandı ancak bu destek kendisine ulaşmadı.
Ünlü türkücü yaşananlardan çocuklarını sorumlu tutarak şu sözleri kullanmıştı:
"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"
ANKARALI TURGUT KİMDİR?
Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Turgut Karataş'dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.
1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı.
Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.