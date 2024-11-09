Ankaralı Turgut'un son durumu nasıl? Kızından açıklama geldi

YARDIM PARASI TOPLANDI

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.



Kızının evine taşınan Turgut Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Şarkıcı için yardım parası toplandı ancak bu destek kendisine ulaşmadı.



Ünlü türkücü yaşananlardan çocuklarını sorumlu tutarak şu sözleri kullanmıştı:

"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"

