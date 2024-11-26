Son dakika: Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Eski manken Deniz Akkaya hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.
Eski eşi Efe Önbilgin'in açtığı 'Vesayet' davasında ünlü mankenin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve tüm mal varlığına el konulduğu ileri sürülmüştü.
Bu iddialara ateş püsküren Akkaya bununla yetinmeyerek davaya bakan hakime sosyal medyadan hakaret ve tehdit yağdırdı.
İKİ AYRI SUÇTAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık soruşturma kapsamında Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanmasıyla birlikte eski mankenin mevcutlu olarak adliyeye getirilerek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
DENİZ AKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kayseri Akören'in Uzunyayla Köyü'nden Çerkes kökenli bir ailenin ikinci kızıdır. Babası uzak yol kaptanıdır. Öğrenim hayatı İstanbul'da geçti. İlköğrenimini Faik Reşit Onat İlkokulu'nda, ortaokulu Bilge Kaan Özel Deneme Lisesi'nde, liseyi ise Semiha Şakir Özel Deneme Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde yükseköğrenim gördü.
2006'da Türkiye'de Star TV kanalında yayımlanan ve yüksek izlenme sayılarına ulaşan Top Model Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Ardından Show TV kanalında yayımlanan Pişşti adlı televizyon programında yorumcu ve sunucu olarak yer aldı. Cine5'te yayımlanan Başka Yerde Yok adlı programda sunuculuk yaptı. Bu programda Fatih Altaylı ve Mehmet Barlas gibi gazetecilerle birlikte çalıştı.
İş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden Ayşe (d. 10 Aralık 2009) adında bir kızı vardır. 2024 yılında kızıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme kızı Ayşe'nin velayetini babasına verdi.