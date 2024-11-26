Son dakika: Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

2006'da Türkiye'de Star TV kanalında yayımlanan ve yüksek izlenme sayılarına ulaşan Top Model Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Ardından Show TV kanalında yayımlanan Pişşti adlı televizyon programında yorumcu ve sunucu olarak yer aldı. Cine5'te yayımlanan Başka Yerde Yok adlı programda sunuculuk yaptı. Bu programda Fatih Altaylı ve Mehmet Barlas gibi gazetecilerle birlikte çalıştı.

İş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden Ayşe (d. 10 Aralık 2009) adında bir kızı vardır. 2024 yılında kızıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme kızı Ayşe'nin velayetini babasına verdi.