Sarallar suç örgütü üyesinin kaçışına yardım! Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltında

Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği tespit edildi.

ŞARKICI MERVE ÖZBEY'İN EŞİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin ardından Turan Yıldırım'ın 15 Ocak'ta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasına imkân sağlayan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı. Ener Aktaş'ın evinde 5 bin euro, 10 bin dolar ve 56 fişek, Mehmet Deniz Karakurt'un evinde ise 2 bin euro bulundu.