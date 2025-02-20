Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur bebeği için dua istemişti: ’Üç hafta sonra...’

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü bebeğine hamile. Şu anda 6.5 aylık hamile olan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Bugün bizim için çok önemli bir gün, dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz' ifadelerini kullanarak dua istemişti.

STRESTTEN BEBEĞİNİ KAYBETME RİSKİ

Ferdi Tayfur'la Necla Nazır'ın tek kızları Tuğçe Tayfur'un, neden dua istediği merak edilirken; zor günler geçiren Tuğçe Tayfur için, stres ve üzüntüden bebeğini kaybetme korkusu mu yaşıyor yorumları da yapılmaya başlamıştı.

Tuğçe Tayfur'dan bebeğinin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Tayfur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah. Yer, gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olamasa da, kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim.'