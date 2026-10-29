Meme kanserini atlattı, estetik ameliyatı hayatını kararttı! Doktor hakkında şok iddialar

4 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI



Aslı Ç. avukatı aracılığıyla Tüketici Mahkemesi'ne ameliyat masrafı için 190 bin liralık tazminat davası açtı. Aslı Ç. ayrıca 4 milyon liralık manevi tazminat davası da açtı.

HEM AĞRI HEM GÖRÜNÜM BOZUKLUĞU



SABAH'a konuşan Aslı Ç., "Meme kanseri sonrası ameliyat oldum. Hasarlı dokular ameliyatla alındı. Hasarlı dokuları alan aynı doktor protez taktı. Ancak protez sonrası sürekli ağrılarım var. Geceleri uyumakta güçlük çekiyorum. 3 ay sonra 6 ay sonra gel diyerek beni oyaladılar. Bu ameliyattan sonra yağ enjeksiyonu yapılması gerekirken onu bile yapmadılar. Mağdur edildim.