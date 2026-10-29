Meme kanserini atlattı, estetik ameliyatı hayatını kararttı! Doktor hakkında şok iddialar

Balıkesir'de yaşayan 44 yaşındaki, iki çocuk annesi ev hanımı Aslı Ç.'ye Temmuz 2024'te meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi gören Aslı Ç., tedavi süreci devam ederken 21 Ocak 2025'te Bursa'daki özel bir hastanede Doktor M.Ç. tarafından ameliyat edildi.
Kansere bağlı olarak meme dokuları alınan Aslı Ç.'ye aynı ameliyatta silikon da takıldı. Ameliyattan sonra Aslı Ç.'de geçmeyen ağrılar ve göğsünde görünüm bozukluğu meydana geldi.
Tekrar M.Ç.'ye giderek şikayetlerini anlatan Aslı Ç.'ye durumun geçici olduğu ve düzeleceği ifade edildi. Aslı Ç. daha sonra başka doktorlara da muayene oldu. Muayenede kendisine takılan silikonların yanlış takıldığı, hasarlı dokuların yanlış kazındığını söylendi.Aslı Ç.'ye özel hastanede doktor M.Ç. tarafından yapılan ameliyatın kayıt altına alınmadığı iddia edildi. İddiaya göre, Aslı Ç., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve CİMER'e şikayeti sonrasında ameliyat kaydı yapıldı.
4 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Aslı Ç. avukatı aracılığıyla Tüketici Mahkemesi'ne ameliyat masrafı için 190 bin liralık tazminat davası açtı. Aslı Ç. ayrıca 4 milyon liralık manevi tazminat davası da açtı.
HEM AĞRI HEM GÖRÜNÜM BOZUKLUĞU
SABAH'a konuşan Aslı Ç., "Meme kanseri sonrası ameliyat oldum. Hasarlı dokular ameliyatla alındı. Hasarlı dokuları alan aynı doktor protez taktı. Ancak protez sonrası sürekli ağrılarım var. Geceleri uyumakta güçlük çekiyorum. 3 ay sonra 6 ay sonra gel diyerek beni oyaladılar. Bu ameliyattan sonra yağ enjeksiyonu yapılması gerekirken onu bile yapmadılar. Mağdur edildim.
Ameliyat sonrası görünüm bozukluğu da oluştu. Daha konforlu bir yaşam sürerim diye ümit ederken, sağlığımdan da oldum. Psikolojik olarak çöküntüye uğradım. Adalete güveniyorum. Hakkımı hukuki yollardan sonuna kadar arayacağım" dedi.