Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin’den ayrılıyorum

Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" dedi. Polat, paylaşımında "Hakkımı helal etmiyorum, her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi, heveslerimi, her şeyimi" diyerek sitemde bulundu.