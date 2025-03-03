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Haberler Magazin Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin'den ayrılıyorum

Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin'den ayrılıyorum

Son olarak uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat'tan ayrılma kararı aldı. Polat, Instagram hesabında "Biz bir arada zarar ziyanız olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" dedi.

HABER MERKEZİ

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Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin’den ayrılıyorum

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yargılanan ünlü fenomen Dilan ve eşi Engin Polat, dün sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Dilan Polat ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ve psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar aldığını belirtirken, Engin Polat ise söz konusu videonun üç ay öncesine ait olduğunu, sosyal medyada yanlış bir algı oluşturulduğunu söylemişti.

Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin’den ayrılıyorum

"ENGİN'DEN BOŞANMA KARARI ALDIM"

Ünlü fenomen, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını sosyal medya hesabında attığı hikayeyle duyurdu. Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı zorluklara ve psikolojik baskıya vurgu yaparak, "Biz bir arada zarar ziyanız olmuyor demek ki.

Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin’den ayrılıyorum

Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" dedi. Polat, paylaşımında "Hakkımı helal etmiyorum, her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi, heveslerimi, her şeyimi" diyerek sitemde bulundu.

Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin’den ayrılıyorum

ENGİN POLAT DA AÇIKLAMA YAPTI
Dilan Polat'ın ayrılık kararını duyurmasının ardından Engin Polat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Polat paylaşımında, "Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız ben ve eşim bir süre buralarda olmayacağız" ifadelerini kullandı.

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