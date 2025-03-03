Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin’den ayrılıyorum

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yargılanan ünlü fenomen Dilan ve eşi Engin Polat, dün sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Dilan Polat ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ve psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar aldığını belirtirken, Engin Polat ise söz konusu videonun üç ay öncesine ait olduğunu, sosyal medyada yanlış bir algı oluşturulduğunu söylemişti.