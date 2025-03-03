Dilan Polat sosyal medyadan duyurdu: Engin’den ayrılıyorum

ENGİN POLAT DA AÇIKLAMA YAPTI

Dilan Polat'ın ayrılık kararını duyurmasının ardından Engin Polat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Polat paylaşımında, "Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız ben ve eşim bir süre buralarda olmayacağız" ifadelerini kullandı.

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