Şinasi Yurtsever’in acı haberini verdiği paylaşımı kaldırmıştı! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.Ancak Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar sildi.

ACI GERÇEK

Zafer Algöz'ün paylaşımı kısa sürenin ardından neden sildiğinin ardındaki acı gerçek ortaya çıktı. Şinasi Yurtsever'in annesinin ne kansere yakalandığından ne de vefat ettiğinden haberi olmadığı öğrenildi.