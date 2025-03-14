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Haberler Magazin Şinasi Yurtsever'in acı haberini verdiği paylaşımı kaldırmıştı! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Şinasi Yurtsever'in acı haberini verdiği paylaşımı kaldırmıştı! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, dün hayatını kaybetti. 51 yaşında hayata gözlerini yuman başarılı oyuncunun ölüm haberini veren Zafer Algöz'ün paylaşımını apar topar kaldırma nedeni de ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

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Şinasi Yurtsever’in acı haberini verdiği paylaşımı kaldırmıştı! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Yer aldığı Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan haberi oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Şinasi Yurtsever’in acı haberini verdiği paylaşımı kaldırmıştı! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.Ancak Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar sildi.

ACI GERÇEK
Zafer Algöz'ün paylaşımı kısa sürenin ardından neden sildiğinin ardındaki acı gerçek ortaya çıktı. Şinasi Yurtsever'in annesinin ne kansere yakalandığından ne de vefat ettiğinden haberi olmadığı öğrenildi.

Şinasi Yurtsever’in acı haberini verdiği paylaşımı kaldırmıştı! Kahreden gerçek ortaya çıktı

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Şinasi Yurtsever'in son sözleri ortaya çıktı.

2017 yılında bir programa konuk olan Yurtsever, program sunucusunun sohbet sırasında 'Son filmin' demesi üzerine espirili bir yanıt vermişti.

Şinasi Yurtsever program sunucusunun lafı üzerine, 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?' cevabını vererek yüzlerde tebessüm bırakmıştı. Ünlü oyuncunun vefatının ardından gündem olan videodan sonra, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'içine doğmuş gibi' yorumlarını yapmadan geçemedi.

Şinasi Yurtsever’in acı haberini verdiği paylaşımı kaldırmıştı! Kahreden gerçek ortaya çıktı

ŞİNASİ YURTSEVER'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.

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