Mart ayında en çok atv seyredildi

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 9 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, 2025'in Mart ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

3 KATEGORİDE ZİRVEDE

31 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Mart ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

KALİTEDEN ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, izleyicilerin hem yemek tariflerine hem de sohbete doyduğu, çiftlerin kıyasıya mücadelesini ekrana getiren Nursel ile Mutfak Bahane, hem gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster zirveye taşıdı.