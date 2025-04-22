Arzum Onan ‘Bi Umut’ ile oyunculuğa dönüyor

Çekimleri Antalya'da başlayan ve gerçek bir hayat hikâyesinden ilham filmde Arzum Onan, kadınlar arası dayanışmayı ön plana çıkartan Fatma karakterine hayat veriyor. Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz, konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın sınırsız sevgisini ve fedakarlığını anlatan Bi Umut, filminin çekimleri Antalya'da başladı.

Filmin oyuncu kadrosuna yıllardır setlerden uzak kalan, özlenen isim Arzum Onan da katıldı. Sanatçı filmde, Gülsüm Kabadayı'nın en yakın dostlarından biri olan ve onu bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Fatma karakterini canlandırıyor.

Gülsüm Anne'nin en karanlık anlarında yanında duran, güçlü bir dayanak olan Fatma, izleyiciye dostluğun dönüştürücü gücünü hatırlatacak. Kadın dayanışmasının en güçlü örneklerinden birini yansıtan bu rolle Arzum Onan, uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçiyor.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Doktorların "En fazla üç ay yaşar" diyerek umudu kestikleri hasta gence, "Bi umut be doktor" sözleriyle sahip çıkan ve onu tam on yıl yaşatmayı başaran Gülsüm Kabadayı'yı, usta oyuncu Hülya Duyar canlandırıyor. Rus oyuncu Leon Kemstach da, Umut karakteriyle ilk kez Türk izleyicisinin karşısına çıkacak. Bi Umut'ta; Celal Öztürk (Tunahan), Hayat Van Eck (Alihan) ve Gürberk Polat'ı (Mehmet Ali) Gülsüm Kabadayı'nın üç oğlu rolünde izleyeceğiz. Filmin dikkat çeken oyuncu kadrosunda ayrıca Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı otururken senaryo Mert Dikmen imzası taşıyor. Bi Umut, 2025 yılı