Derya Uluğ’a İzmir sahnesinde tehdit

"Yansıma", "Esmerin Adı Oya", "Okyanus", "Sana Çıkıyor Yollar" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla müzik dünyasında zirveye adını yazdıran ünlü şarkıcı Derya Uluğ, İzmir'de yaşadığı bir olayla gündeme geldi. 3 Mayıs Cumartesi kentte verdiği konserde yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Derya Uluğ, 1,5 yıldır hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök'ü tehdit eden bir şahsın konser alanına kadar geldiğini duyurdu.

Sevilen şarkıcı bir süredir kendisini tehdit ve taciz eden şahsın İzmir konserinde sahneye kadar geldiğini açıkladı.

Uluğ, paylaşımında, "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, şikâyetlerimiz üzerine mahkeme kararı ile denetimli serbestliği ve elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırma kararı bulunan ve hapis cezası onanmak üzere olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi" ifadelerine yer verdi.

"SUSMAK İSTEMİYORUM"

Konser sırasında izleyicileri tedirgin etmemek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Uluğ, "Elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hala dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil, daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum" ifadeleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.