Tartışma yaratan açıklama: Parası olan Bodrum’a olmayan Didim’e

ÜNLÜ manken Demet Şener'in Bodrum'daki fahiş tatil fiyatlarına dair yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki topladı. "Herkes bütçesine göre tatil yapsın" diyen Şener'in sözleri gündemi salladı.

Her yıl tatilini Bodrum'da geçiren Şener, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının "Bodrum'da fiyatlar çok yüksek, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Sahil kenarında otelde kalıyorum, beach fiyatlarıyla çok işim olmaz. Ama veremeyecek olan gitmesin, Didim'de tatil yapar" şeklinde cevap verdi. Şener'in sözleri tartışma konusu oldu.

AYLİN COŞKUN'DAN TEPKİ

ŞENER'İN açıklamaları, sanat dünyasında yankı buldu. Şarkıcı Aylin Coşkun "Demet arkadaşım ama 'Parası olmayan gitmesin' ne demek? Orası da bu ülkenin toprağı! Beach'e para, denize para, suya para... Bu kadar da olmaz! Bodrum'dan nefret ederim, ben Kuşadalıcıyım!" dedi.