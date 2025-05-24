İki dev ses İzmir’de buluştu

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika ile Türk arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye, İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sahneye çıkan iki sanatçı, gecede solo performanslarının yanı sıra düet de yaptı. Pek çok kez İzmir'de sahne alan Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika, sahneye minik bir su ritüeli ile çıktı. Sahnenin her yanını suyla kutsayan Buika ardından söylediği şarkılarla İzmirlileri mest etti.

Kibariye ve Buika İzmirlileri coşturdu. İkili yeni düetlerini ilk kez seslendirdi.

SELAM GÖNDERDİ

İzmir'i ve İzmirlileri çok sevdiğini ve bu kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Buika'ya eşi de trombonu ile eşlik etti. Konserin ikinci yarısında Kibariye'nin katılımıyla Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendiren ikili, güçlü sesleriyle seyirci büyüledi. Kibariye ise konserine kendini izlemeye gelen arkadaşlarına ve akrabalarına sahneden selam göndererek başladı.

Çok iyi anlaştığını söylediği Buika'nın sesi kadar kişiliğinin de çok güzel olduğunu söyleyen Kibariye farklı sanatçıların şarkılarını yorumladı. İkili, "Tu Bandera" isimli yeni düetlerini ilk kez İzmir'de seslendirerek final yaptı. İlk olarak 27 Şubat'ta İstanbul'da beraber konser veren ikili, turne kapsamında bugün Antalya'da, 26 Mayıs'ta da Harbiye sahnesinde izleyici ile buluşacak.