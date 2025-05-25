İzmirliler Derya Uluğ ve Altay ile coştu

Seramik sektörü ile yapı malzemeleri sektörünün temsilcileri İzmir'de gerçekleştirilen 1400 kişilik davette bir araya geldi. Gecede Türk pop müziğinin ünlü ismi Derya Uluğ ve Altay sahne aldı. İzmirli sanatçı Derya Uluğ 2 saatlik sahne performansı ile göz doldururken Altay ise eğlencenin dozunu artırdı. Gecenin geç saatlerine kadar süren konserde Derya Uluğ sürpriz yaparak sevgilisi Asil Gök'ü de sahneye davet etti. Yansıma isimli şarkılarını birlikte seslendiren çiftin sahne enerjisi konuklara da yansıdı. ALTAY 90'LARA GÖTÜRDÜ

Derya Uluğ'un ardından sahneye çıkan Altay ise seyirciyi 90'lı yıllara götürerek İzmir'de program yaptığı yıllara duyduğu özlemi anlattı. O yıllardan beri çok sevilen şarkılarını seslendiren Altay'ın davullar eşliğindeki sahne şovu sevenlerini coşturdu.