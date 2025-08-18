İncirli kostümüyle festivali salladı

İzmir'de Menemen Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Bozalan İncir Festivali, sevilen sanatçı Gülben Ergen'in konseriyle sona erdi.

ANNE KIZ SAHNEDE

Ergen hareketli şarkıları. dansları ve esprileriyle, seyircisinden tam not aldı. Sahneye ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı incir desenli elbisesi ile çıkan Gülben Ergen, şıklığı ile de büyük beğeni toplandı. Bir süredir sosyal medya üzerinden iletişim halinde olduğu İzmirli SMA hastası 6 yaşındaki Esra ve annesini de sahneye de çıkaran Gülben Ergen, minik Esra'ya verdiği görüşme sözünü Menemen'de tutmuş oldu. Toplumsal konulara duyrlılığıyla da bilinen sempatik sanatçı, "Canı yanan bütün çocukların ve evlatları elinden alınan bütün annelerin sonsuza dek destekçisi olacağım" sözleriyle sevenlerinden büyük alkış aldı.

ÜRETİCİLERE TEŞEKKÜR

Gülben Ergen, konser sırasında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşini de sahneye davet etti. Sahnede kısa bir konuşma yapan Başkan Pehlivan, Menemen'de hektarlarca alanda incir yetiştiren köy muhtarları ve eşlerine özellikle teşekkür ettiğini söyledi.