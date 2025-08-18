Yol Project’ten unutulmaz gece

1990'lı yıllarda Zeki ve Orçun Açabey kardeşler tarafından temelleri atılan Yol Project, müzik yolculuğuna aralıksız devam ediyor. Baba, oğul ve amcadan oluşan dinamik kadrosuyla Zay'a Çeşme'de sahne alan grup, bu yıl ilk kez Çeşme'deki hayranlarıyla buluştu. Konser boyunca sahnede sergiledikleri yüksek enerji, dinleyicilere keyifli anlar yaşatırken; grubun geniş müzik yelpazesi, her yaştan izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Repertuvarlarında hem klasikleşmiş pop ve rock parçalarına hem de kendi yorumlarıyla seslendirdikleri sevilen eserlere yer veren Yol Project, geceye damgasını vurdu.

Çeşme'de sahne alan Yol Project, hareketli şarkılarıyla geceye damgasını vurdu.

ÖZKAN UĞUR DA ANILDI

Grup, konserin ilerleyen dakikalarında geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sanatçı ve MFÖ'nün unutulmaz solisti Özkan Uğur'u da andı. Uğur'un anısına seslendirdikleri "Sude" adlı parça, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Şarkı sırasında seyircilerin de eşlik ettiği performans, alkışlar eşliğinde uzun süre hafızalarda yer edecek bir ana dönüştü. Sıcak bir yaz akşamında gerçekleşen konser, Çeşme'nin canlı atmosferine müzikal bir soluk getirirken, katılımcılar da şarkılarla coşarak gece boyunca keyifli vakit geçirdi. Yol Project'in güçlü sahne duruşu ve izleyiciyle kurduğu samimi iletişim, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Grup üyeleri, Çeşme konserinin ardından yaptıkları açıklamada, izleyicilerle buluşmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek, müziği paylaşmanın en güzel yolunun sahne olduğunu vurguladılar.