İzmirli Harika Avcı "Nasıl götürüyor Harika Avcı'yı" sözlerine ateş püskürdü: Magazini çöplüğe çevirmiş tipler!

Bir zamanlar assolistlik yaptığı dönemdeki efsane güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan İzmirli şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Hakkındaki iddiaları sürekli yalanlayan Harika Avcı bu defa Beyaz Magazin sunucularına sert çıktı. Program sunucusu Sinem Yıldız canlı yayında 'Çok hoş bir sahneydi. Cihan Ünal da nasıl götürüyor Harika Avcı'yı görüyor musun?' diye konuşunca Harika Avcı kendini tutamadı.