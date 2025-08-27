Macera Ormanı TV’de ilk kez atv’de

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Başarılı yönetmen Jaume Collet-Serra'nın 2021 yılında vizyona giren filmi Macera Ormanı, tv'de ilk kez atv' ekranlarında yayınlanıyor. Macera Ormanı bu akşam saat 20.00'de atv'de.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Başrollerinde Dwayne Johnson, Emily Blunt ve Edgar Ramirez'in yer aldığı nefes kesen aksiyon/macera türü yapım sinemalarda büyük ilgi görmüştü. Beğeni alan filmin konusu ise şöyle: Lily, Londra'dan Amazon ormanlarına seyahat edecektir ve bunun için Frank'in teknesi La Quila'yı kiralamaktan ve Frank'in pek de güvenilir gözükmeyen hizmetlerinden yararlanmaktan başka çaresi yoktur. Genç kadın, tıbbın geleceğini değiştirme potansiyeline sahip, eşsiz iyileştirme özelliği olan kadim ağacı bulmaya kararlıdır. Bu destansı maceraya birlikte atılan beklenmedik ikili, yağmur ormanlarının aldatıcı güzelliğinde gizlenen sayısız tehlike ve doğaüstü güçle karşı karşıya kalacaktır. Ancak kayıp ağacın sırları açığa çıktıkça, Lily ve Frank için riskler daha da yükselecek hem onların hem de insanlığın kaderi tehlikeye girecektir.
