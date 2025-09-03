Türkiye Müge Anlı izledi

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Eylül Pazartesi günkü yayınıyla sezona başladı. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Pazartesi gününün birincisi oldu.

Müge Anlı yeni sezona kaldığı yerden devam ediyor.

Program Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3,51 izlenme oranı ve yüzde 26,00 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olduğun böylece bir kez daha gözler önüne serdi.