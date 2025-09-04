Gömeç’te müzik ziyafeti

BALIKESİR'İN Gömeç ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gömeç Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali'nin ikinci gecesinde ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ile Oğuz Aksaç, binlerce kişiye adeta müzik ziyafeti verdi.

Festivalde Zuhal Olcay ve Oğuz Aksaç, şarkılarını binlerce kişiyle birlikte söyledi.

İlk olarak sahneye çıkan Zuhal Olcay, kendine özgü tarzıyla seslendirdiği şarkılarıyla yaklaşık 10 bin kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı. Gecenin ikinci konserinde sahneye gelen Oğuz Aksaç, seslendirdiği türkülerle alkış yağmuruna tutuldu. Aksaç, pek çok eseri binlerce izleyiciyle birlikte seslendirdi.