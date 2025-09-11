  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Gözleri KaraDeniz zirveye yerleşti

atv’nin yeni sezon dizilerinden Gözleri KaraDeniz ikinci bölümüyle ekrana geldi. Dizi, tüm kişilerde yüzde 4.58 izlenme oranı ve yüzde 14.72 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Aşk ve Gözyaşı’nın tanıtımı ise izleyicilerin nefesini kesti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

atv yeni sezona birbirinden değerli yapımlarla adım attı. Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, büyük merak uyandıran Gözleri KaraDeniz, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlgiyle izlenen ikinci bölümde süt annesini hain pusu ile kaybeden Azil yaşadığı acının hesabını sormak için İstanbul'a gelir. Dursun da onu yalnız bırakmaz. Bu durum Babası ile birlikte hem Maçarileri hem de düşmanlarını tanıma fırsatı verir ona. Azil'in sorumlulardan hesap sorması Osman ile Havva Kırkayvaz'ı karşı karşıya getirir. Yıllar sonra oğluna kavuşan Osman, Azil'in haklı mücadelesinde ona destek çıkar. Mehmet ise Azil'in gelişi ile iyice hırslanır.

ATV YENİ SEZONA BOMBA GİBİ GİRİYOR

YENİ sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi belli oldu. Nefes kesen tanıtımla dizinin yayın tarihi 19 Eylül'ün duyurusu gerçekleşti. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler ve Sanem Çelik gibi güçlü isimler yer alıyor.

