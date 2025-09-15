Eurovision’da İsrail’e rest

İSRAİL'İN katılımına izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda somut adımların atılması gerektiğini belirterek, İspanya'nın katılımını sorguladığını söyledi. İrlanda kamu yayıncısı RTE de İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde yarışmaya İrlanda'nın katılmayacağını duyurdu. Slovenya kamu yayın kuruluşu RTV de İsrail'in gelecek yıl yarışmaya dahil edilmesi halinde Slovenya'nın Eurovision'a katılmayacağını açıkladı.

FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK

İZLANDA yayın kuruluşu RUV'dan yapılan açıklamada da, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda İzlanda'nın katılımını sorgulayacağı ifade edildi. Hollanda'nın kamu yayıncısı AVROTROS'tan yapılan açıklamada, İsrail'in yarışmaya katılması halinde Hollanda'nın katılımının "mümkün olmadığı" belirtildi. Açıklamada, "Gazze'de devam eden ciddi acılara rağmen böyle bir durumda İsrail'in katılımı haklı gösterilemez" ifadelerine yer verildi. Gelecek yıl düzenlenecek yarışmaya İsrail'in katılmasıyla ilgili endişeler taşıyan Belçika da kendi katılımıyla ilgili kararı aralıkta vereceğini duyurdu.