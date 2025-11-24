Son dakika: İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması için açıklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu. Hacıosmanoğlu, soruşturmayla ilgili çıkan tartışmalara cevap verdi.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu bırakma adına başlatmış olduğumuz, Türk futbolunda milat diyerek çıktığımız bu kutsal görevde günlerdir bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bilgi sahibi olan da olmayan da konuşuyor. Önemli olan bu değerli harekete, kimin ne kadar katkı sunduğu...

"ZARAR GÖRECEK KULÜPLER..."

Bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik. Şahsım ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedi bu göreve. Gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var.

Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. Bazen de üzülüyoruz. Bu veriler nasıl alınıyor? Nerden geliyor? 'Manipülasyon var mı' diye konuşuluyor. Ne kadar titiz ve adil davrandığımızı anlatacağım. Bu tür konuşmaların bu sürece hiçbir faydası yok.

"SIZINTI OLMADI"

20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce Hukuktan Sorumlu Yöneticisi arkadaşımızın haberi olmadı. Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler, Spor Toto Teşkilatı'na lisans olarak bağlı.

Şirketler, Spor Toto'ya veriyor, oradan bakanlık üzerinden bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgi veriyorsunuz, böyle olabilir mi! Lisansınızı iptal ederler. Bakanlık bize manipüle ederek mi gönderiyor, hayır. Çözümleri biz yapıyoruz. Sürece, bu tür konuşmaların katkısı yok.

Mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bize bilgiler devletten, Hukuk Kurulu'na geliyor. Makul şüphe varsa Hukuk Kurulu'nun yargıya intikal ettirme zorunluluğu var. İntikat ettirmezse suç işler. Görevi suistimalden dava açılır.

Benim arkadaşlarım da Hukuk Kurulu ile birlikte ne yapıyor, PFDK'ye sevk ediyor, ilk yargı oranına. Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız, itiraz edersiniz, ceza almazsınız. Ceza alırsanız futbolun Yargıtay'ı var, Tahkim Kurulu, oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var, çok konuşuyorlar. Kimseyi mağdur etme düşüncesinde değiliz. Futbol ailesinin tümünün şeref ve haysiyetinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder."

"TİYATRO SEYRETMEK İSTEMİYORUZ DİYENLER VAR"

Samimi olarak Türk futbolunun temizlenmesini, sahada tiyatro seyretmek istemiyorum diyen insanların, sadece seyredenler açısından değil bu işe emek, hizmet veren, gecesini gündüzüne katan başkanından yöneticisine teknik direktöründen malzemecisine kadar, futbol onlar varsa var taraftarlarımız. En büyük emekçi onlar. Kimi harçlığını kullanıyor, kimi zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor. Hiçbiri tiyatro seyretmek istemiyor. Dürüst, adil, eşit mesafede kararların verildiği, başarıların sahada kazanıldığı bir Türk futbolu istiyor. Zarar görecek kulüpler ve futbolcular da var. Hayat nasıl devam edecek diye bir soru var herkesin kafasında. Bu ülkede, Allah bir daha göstermesin deprem oldu bu ülkede, pandemi diye bir şey icat oldu. Bunların hepsi doğal afet. Futbolda da bir deprem var. Herkes müsaade etsin ki, takım sayıları orada nasıl arttıysa şimdi de düşsün.

Takımlar hayatını nasıl devam ettirecek diye sürekli toplantı yapıyoruz. İsimlerine gerek yok, maçlar oynandı hafta sonu, bir takımın 3 kalecisi gitmiş, genç bir tane kaleci kalede. Belki de asıl kalecileri olsaydı o kurtarışları yapamayacaktı. Her şeyin arkasında bir fırsat var. Alt liglerden birçok takımın oyuncusu gitti, gitti ama gençlerin önünü açmak lazım. Anadolu'dan oyuncu alabilirler. Federasyon olarak bakanlıkla konuşup ekstra maddi katkı sağlanması gerekiyorsa bu konular hakkında da çalışma yapacağız. Bunların hepsi kim zarar görüyorsa temizlenme adına bu çileye katlanacak. Katlanacak ki temiz Türk futbolu bırakalım.

"AVRUPA'NIN İMRENEREK İZLEDİĞİ..."

Herkes katkı sunacak ama bir menfaat devşirebilir miyiz mantığını bırakmak lazım. Belki bir, belki iki sene sıkıntı çekeriz ama yarınlar Türk futbol ailesi için daha temiz olacak, bunu kararlılıkla yaşayabilirsek. Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum, kurumsal ve kişisel menfaatleri bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan bu harekete, dünyanın ve Avrupa'nın imrenerek izlediği bu harekete herkes destek olsun.

Biz kendi önümüzü temizliyoruz diye değerli başkanlara çağrıda bulundum. Onlara yakışan kendi iradeleriyle kendi temizliklerini yapmasıydı. Biz sportif olarak bu çalışmayı yapıyoruz ama bunun bir de cezai boyutu var. İstanbul Başsavcımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlar da titizlikle çalışıyorlar. Biz sportif olarak yargılıyoruz ama onlar da ceza yargılamasına derinleştirerek devam ediyorlar. Bana göre de devam etmesi lazım. Türk futboluna zarar veren unsurlar dışarı atılmalı.

"BUNLAR TEMİZ FUTBOL İSTEMEYENLERDİR"

Yarın hem bizim hem Başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz durumlarla karşılaşırlarsa başkanlar üzülmesin. Kendi temizliklerini kendileri yapsın. Bizim elbette ki futbolculara başladık. Hakemler yapıldığında herkes memnundu. Ne zaman sıra futbolculara gelince işi sulandırmaya, farklı farklı yönlere çekti insanlar. Temizlik sadece hakemlerden olmaz. Tekrar ediyorum, bu sihirli bir sözcük, bu işten ne kurum ne de kişisel olarak kendilerine çıkar devşirmeye kalkanlar bu işi sulandırmaya kalkanlardır, temiz futbol istemeyenlerdir. Bunu toplum böyle algılayacak."