Oyuncu Ufuk Özkan intihar girişiminde bulundu! İşte sağlık durumu...

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan dizi oyuncusu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SAĞLIK SORUNLARI VE NAFAKA KRİZİ
Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi görmüş ve zorlu bir süreçten geçmişti. Eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde ise "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.
MANİDAR PAYLAŞIM
Ufuk Özkan en son sosyal medya hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı, 'bir varmış bir yokmuş' notuyla yayınlamış...