Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’ine büyük ödül

26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Sadri Alışık'ın 100. yaşının da kutlandığı törenle sahiplerine verildi. Yeni kuşağın başarılı oyuncularından, atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın başrol oyuncusu Barış Arduç, törende önemli bir ödül aldı.

atv'nin sevilen dizilerinin oyuncuları, 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne damga vurdu

Dizide Selim rolüne hayat veren başarılı oyuncu, Ayhan Işık Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödül törenine dizi çekimlerinden dolayı katılamayan oyuncu, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada "Benim için çok kıymetli bir ödül, çok mutlu oldum. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'FARKLI BİRİ'

19 Eylül tarihinde başlayacak olan Aşk ve Gözyaşı'na ilişkin konuşan Barış Arduç, hayat verdiği Selim karakterini ve dizinin can alıcı noktalarını anlattı. Selim'in bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı yönleri olduğuna dikkat çeken Arduç, projeyi şu şekilde özetledi; "Aşk ve Gözyaşı içinde pek çok vaadi barındırıyor. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve ekip bir araya geldi. Bu proje benim için enteresan bir deneyim oldu, olmaya da devam ediyor çünkü seyircinin alışık olduğu rollerin dışında bir karakter Selim. İzleyiciler, küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın-erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek ve bu duyguları derinden hissedecek." Uzun bir aradan sonra yeniden atv ekranında, izleyici karşısına çıkacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen başarılı oyuncu, "Hem yönetmenimiz Engin Erden hem de tüm ekip arkadaşlarım bu süreci inanılmaz kolaylaştırdı. Böyle bir ekiple çalışmak büyük bir mutluluk" diye konuştu.

ATV OYUNCULARI TÖRENDE PARLADI

ATV ekranlarında beğeni ile izlenen Gözleri Kara- Deniz'in sevilen oyuncusu Berk Ali Çatal, 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin verildiği törende Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu. Çatal, ödülünü dizide Asiye Ana karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ayten Uncuoğlu'nun elinden aldı. Çatal ödül için izleyicilere teşekkür etti.