Türkiye atv izledi

Reyting rekortmeni dizi ve programlarıyla her sene zirvedeki yerini koruyan atv, yeni sezonda da bu başarısını sürdürüyor. 16 Eylül'de yayınlanan dizi ve programlarda, Tüm Gün Tüm Kişiler kategorisinin ilk 3'ü atv'nin oldu. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 4,22 izlenme oranı ve yüzde 32,76 izlenme payıyla dikkat çekti.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", rekor kırmaya devam ediyor.

"Esra Erol'da", farklı hikayeleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

AB Kategorisinde ise yüzde 3,62 izlenme oranı ve yüzde 34,52 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 5,02 izlenme oranı ve yüzde 38,85 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden "Esra Erol'da" da gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3,63 izlenme oranı ve yüzde 22,18 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü bölümüyle ekrana gelen Gözleri Karadeniz de, Tüm Kişiler kategorisinde üçüncü sıraya yerleşerek tüm akşamın "En Çok İzlenen Dizi"si oldu. atv yapımları böylece 16 Eylül'de adeta şov yaparak başarılarını perçinledi.