Sinan Akçıl'dan Edis'e olay gönderme! "Erkek gibi giyinin!"

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Sinan Akçıl, konserinde yaptığı çıkışla geceye damgasını vurdu! Ünlü şarkıcı, son dönemde sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Edis'e isim vermeden öyle bir gönderme yaptı ki, alan adeta yıkıldı! Sözleriyle büyük alkış toplayan Akçıl, ardından sahnede binlerce kişiye müzik şöleni sundu.

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Sinan Akçıl, sahneye yarı çıplak çıkan Edis'e isim vermeden gönderme yaptı.

"Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Çünkü ben erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum."

Bu sözleriyle büyük alkış alan Akçıl, şarkılarını binlerce Malatyalı ile birlikte hep bir ağızdan söyledi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MİNİK HAYRANI HAKKARİLİ UFUK'UN HAYALİNİ İSE BÖYLE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ!

Hakkarili minik Ufuk, çektiği videoda "Sinan Akçıl beni görecek mi?" dedi.

Bunu gören Akçıl, minik hayranını Bitlis'teki konserine davet etti.

Şarkıcı, sahneye çıkardığı Ufuk'un hayalini gerçekleştirdi ve onunla düet yaptı.

Akçıl ayrıca konserinde Filistin bayrağı açıp "Unutmam ve unutturmam" dedi.

