İlk kez anne olma sevinci yaşadı! İrem Helvacıoğlu minik prensesine bakın hangi ismi verdi! Anlamı şaşırttı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, hayranlarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Helvacıoğlu, özel hayatını gizli tutmayı tercih ettiği hamilelik sürecini tamamlayarak ilk kez anne oldu.

Oyuncunun sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenilirken, hem Helvacıoğlu'nun hem de minik bebeğinin sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.

Yakın çevresinden gelen bilgiler, ünlü oyuncunun bu yeni hayata adım atarken büyük bir mutluluk yaşadığını ortaya koyuyor. Hayranları, sosyal medya hesapları üzerinden tebriklerini iletirken, Helvacıoğlu'nun kısa süre içinde anne-kız ilk fotoğrafını paylaşıp paylaşmayacağı merak konusu oldu.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, doğum sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımında bebeklerinin adını duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; ''Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek'' ifadelerini kullandı.

SORA'NIN ANLAMI NE?

İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı Sora koymasından sonra, Sora'nın kelime anlamı merak konusu oldu. Sora'nın Japonca'da gök yüzü anlamına geldiği öğrenildi. Aynı zamanda, hem erkek hem de kız ismi olarak Japonya'da kullanıldığı ortaya çıktı.