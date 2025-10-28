  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Magazin Çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler hayran kaldı: "Güzelliği doğuştan!" Tanıyabildiniz mi?

Sosyal medyada paylaşılan bir çocukluk fotoğrafı kısa sürede gündeme damga vurdu. Masmavi gözleri ve masum bakışlarıyla dikkat çeken bu küçük kızın kim olduğu merak konusu olurken, fotoğraf kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Küçük yaşta bile güzelliğiyle ışıl ışıl parlayan bu minik yüzün, yıllar sonra Türkiye’nin en güzel kadınlarından biri olacağını kim tahmin edebilirdi?

Mavi boncuk gözleri, parlak saçları ve içten gülümsemesiyle herkesi kendine hayran bırakan bu minik kız çocuğu, sosyal medyanın yeni merak konusu oldu. Henüz çocukken bile güzelliğiyle dikkat çeken bu sevimli yüzün, ileride ünlü biri olacağı adeta belliymiş…

Son dönemde ünlüler dünyasında çocukluk fotoğraflarını paylaşma akımı hız kesmeden devam ediyor. Pek çok tanınmış isim geçmişine yolculuk yaparak çocukluk karelerini takipçileriyle paylaşıyor. Bu nostalji rüzgârına kapılan isimlerden biri de bugün milyonların tanıdığı ünlü bir isim oldu.

Ekranlardan gazetelere, sosyal medyadan magazin dünyasına kadar her yerde gördüğünüz ünlüleri, acaba küçüklük halleriyle tanıyabilir misiniz?

İşte gündem olan o fotoğrafın sahibi…

Küçük yaşta bile güzelliğiyle ışık saçan bu tatlı çocuk, meğer Türkiye güzeli seçilerek ünlenen ve şu anda yıldız futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren Amine Gülşe'den başkası değil!

