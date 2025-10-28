Yabancı Damat’ın Mustafa’sı Avrupa’ya yerleşip şarkıcı oldu! Son hali şoke etti

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi unutulmaz yapımlardan biri. Gaziantepli köklü bir ailenin kızı olan Nazlı ile Yunanlı Niko'nun evlendikten sonra başlarına gelen olayları konu edinen Yabancı Damat'ta çocuk yıldız Mustafa Can'a Ozan Uğurlu hayat veriyordu. Uğurlu'nun son hali gündem oldu.

Şimdilerde 31 yaşında olan Ozan Uğurlu, oyunculuğa ara verip Viyana'da makine mühendisliği eğitimi almıştı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü okuyan yıldız, yeniden Avrupa'ya yerleşti.

Berlin'de Dijital Yönetim alanında yüksek lisans yapan Ozan Uğurlu müzisyen oldu.

21 Nisan'da yayınlamış olduğu Yeşil ve Sen single'ı ile birlikte 3 şarkısı olan Ozan Uğurlu'nun Sen Gibi ve Daha Fazlası isimli iki şarkısı daha var.

Ünlü isim en son En Uzak Sahil isimli albümünü çıkardı.

İŞTE SON HALİ...