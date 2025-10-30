Demet Akalın ‘Kimseyle dargın gitmek istemiyorum’ demişti! Yeni açıklama geldi: Bir kişiyle daha barışmak istiyorum!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek'i hastanede ziyaret etmişti.
"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"
Ünlü şarkıcı hastane çıkışında, "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklaması bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ünlü şarkıcı, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi.
DEMET AKALIN'DAN SAMİMİ İTİRAF!
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın samimi bir itirafta bulunarak yine herkesi şaşırttı.
"BİR KİŞİYLE DAHA BARIŞMAK İSTİYORUM"
Demet Akalın, "Bir kişiyle daha barışmak istiyorum. Onu da siz bulun" diyerek mesaj verdi.
AÇIKLAMASI MERAK EDİLDİ
Bu açıklama sonrası Akalın'ın barışmak istediği isimler arasında Berkay ve Hadise gibi isimler öne çıktı. Ancak Demet Akalın'ın kimle barışmak istediği ise merak konusu oldu.
