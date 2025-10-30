Demet Akalın ‘Kimseyle dargın gitmek istemiyorum’ demişti! Yeni açıklama geldi: Bir kişiyle daha barışmak istiyorum!

"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"

Ünlü şarkıcı hastane çıkışında, "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklaması bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.