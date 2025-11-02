‘İmparator’ lakabı boşuna değilmiş: İbrahim Tatlıses’in servet listesi gündem oldu! Mal varlığı sınırları aşmış...

Türk müziğinin "İmparator"u İbrahim Tatlıses, sahnedeki başarılarının yanı sıra sahip olduğu yatırımlar ve lüks mülkleriyle de gündem yaratıyor.
Kuşadası'nda 8 dönümlük arazi üzerine kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev bir otel ile dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da ise 5 farklı kebap salonuna sahip.
Sanatçı, medya sektörüne de yatırım yapmış durumda; uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi olan Tatlıses'in iş dünyasındaki varlığı dikkat çekiyor.
Araç filosu ise adeta bir galeri niteliğinde... Tatlıses'in 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı ünlü sanatçının kullanımında bulunuyor.
Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ve By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası yer alıyor.
Ayrıca Sarıyer'de lüks bir villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve 3 dönümlük bir arsa da sanatçının mülkleri arasında. İbrahim Tatlıses'in yurt dışındaki yatırımları da dikkat çekiyor; ABD'nin en gözde kentlerinden Miami'de bir evi bulunan ünlü sanatçı, hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir mal varlığına sahip.