Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’nun şaşırtan aile geçmişi! Dedesi meğer spor tarihine geçmiş ...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nuri Alço, yıllar boyunca sinemada canlandırdığı karizmatik ve sert karakterlerle hafızalara kazındı.

Ancak usta oyuncunun kökenleri, en az kariyeri kadar dikkat çekici. Alço'nun ailesinde öyle bir isim var ki, Türk spor tarihine altın harflerle kazınmış durumda.

Meğer Nuri Alço'nun dedesi, Türk güreşinin efsanevi ismi Kel Aliço'ymuş! Kırkpınar'da tam 27 yıl boyunca başpehlivanlık unvanını kimseye kaptırmayan Kel Aliço, güreş tarihinin gelmiş geçmiş en güçlü isimlerinden biri olarak anılıyor.

Bugün Yeşilçam'ın "kötü adamı" olarak tanınan Nuri Alço'nun köklerinde, Türk spor tarihine damga vurmuş bir kahraman yatıyor.

Dedesi Kel Aliço, yalnızca ailesinin değil, Türk sporunun da gurur kaynağı olarak tarihteki yerini koruyor.

Usta oyuncu hakkında çıkan bu gerçek ise duyanları şaşkına çeviriyor!