Burcu Esmersoy klibinde oynamıştı! ’Azeri kızı’ Günel Zeynalova’yı görenler tanıyamadı: Estetikle yeniden doğmuş...

Bir dönemin en çok konuşulan çocuk yıldızlarından biri olan Günel Zeynelova, "Didem" şarkısıyla müzik dünyasına adım atmış ve kısa sürede "Azeri kızı" lakabıyla tanınmıştı.

Ünlü şarkıcı, o dönem Burcu Esmersoy'un rol aldığı klipteki enerjisi ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı. Ancak aradan geçen yıllar, Zeynelova'yı bambaşka birine dönüştürdü.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Günel Zeynelova, estetik operasyonlarla adeta baştan yaratıldı.

Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar, takipçilerini ikiye böldü. Kimi hayranları "Harika olmuşsun, sana çok yakışmış" yorumları yaparken, kimileri ise "Eski halin çok daha doğal ve güzeldi" ifadelerini kullandı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Zeynelova, yıllar içindeki değişimiyle adeta yeni bir imajın temsilcisi haline geldi.

Sosyal medya hesabında da bir hayli aktif olan sanatçı hala severek takip ediliyor.