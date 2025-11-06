Yeşilçam’ın gaddar kadınıydı...Aliye Rona ünlü ismin halası çıktı

Yeşilçam'ın yıldız ismi Aliye Rona, yarım asırlık sanat hayatı boyunca 204 filmde rol aldı. Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınmıştı.

Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşama veda etmişti. Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Rona, Pendik'te bulunan bir huzur evinde kalıyordu. Bu huzur evinde yaşanan sağlık ve şiddet olayları televizyon haberlerinde gündeme gelmiş ve Aliye Rona burada kötü bir halde bulunmuştu.

29 Ağustos 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat eden sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

Usta oyuncu Aliye Rona'nın yeğeni de şimdilerde çok ünlü bir oyuncu.

Rona'nın ünlü yeğeni Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi hafızalarda yer edinen dizilerde boy gösteren Çiçek Dilligil.