Altın sarısı saçlarıyla herkesi hayran bırakmıştı: Bu minik kızı tanıdınız mı? Meğer İbrahim Tatlıses’in...

Çocukluk yıllarında dikkat çeken altın sarısı saçları ve doğal güzelliğiyle öne çıkan minik kız, zaman içinde tarzını ve ışıltısını kaybetmedi.

Tatlı minik kızın eski fotoğraflarını görenler, "Zaman hiç ilerlememiş" yorumları yaparken, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni topluyor.

Magazin gündeminde sıkça yer alan bu ünlü, zarif tarzı ve mutlu aile yaşantısıyla da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Özel hayatından kareler paylaşmayı ihmal etmeyen isim, her paylaşımıyla gündemde kalmayı başarıyor.

Ve o minik sarışın kız, yıllar içinde adeta büyüyerek kendi stilini oluşturmuş, şimdi ise ünlü şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi ve İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli!