Haberler Magazin Mal varlığıyla adeta bir imparatorluk kurmuş! Seda Sayan’ın serveti gündem oldu...

Sahne hayatıyla milyonların gönlünde taht kuran Seda Sayan, özel hayatıyla olduğu kadar servetiyle de dikkat çekiyor. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı yatırımlar, lüks mülkler ve yıllar içinde biriktirdiği varlıklar, magazin gündeminde konuşuluyor. Meğer ünlü sanatçının mal varlığı, sandığımızdan çok daha geniş kapsamlıymış…

Ünlü sanatçı Seda Sayan, yıllardır sahne ve televizyon dünyasında adından söz ettiren bir isim.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Sayan, hem güçlü sesiyle hem de enerjik sahne performansıyla milyonların gönlünde taht kuran bir isim olmaya devam ediyor.

Başarılı şarkıcının hayatı, özel yaşamı ve sahnedeki performanslarıyla sık sık magazin gündeminde yer buluyor.

Ancak bu kez ünlü sanatçı, alışılmışın dışında bir konuyla konuşuluyor... Seda Sayan'ın mal varlığının sadece sahnedeki ve televizyon kariyerindeki başarısıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı!

Sayan'ın, İstanbul'da tam 30 daire ve dükkana sahip. Ayrıca Bodrum'da gözde tatil beldesinde 3 villa ile dikkat çekiyor.

Üstelik ünlü ismin yurt dışına taşıdığı yatırımlar da hayli etkileyici... Londra ve Miami'deki lüks konutlarından yalnızca kira getirisiyle ayda 500 bin TL kazandığı öne sürülüyor.

Başarılı sanatçının öne sürülen mal varlığı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

