Türkiye’nin efsane çocuk yıldızı Yumurcak bakın aslında kimmiş! Meğer Filiz Akın’ın...

Yeşilçam'ın en sevilen yapımlarından biri olan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine kazınan unutulmaz filmler arasında yer alıyor.

Sevimliliği, neşesi ve doğal oyunculuğuyla dönemin izleyicisini büyüleyen "Yumurcak", uzun yıllar boyunca milyonların kalbinde yer etmişti. Ancak o minik yıldızın kim olduğunu öğrenince herkes büyük şaşkınlık yaşamıştı: Meğer "Yumurcak", Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın ile ünlü yapımcı Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğluymuş!

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

20 Ağustos 1965'te İstanbul'da doğan İlker İnanoğlu, daha çocuk yaşta sinemaya adım attı. 1969 yapımı "Yumurcak" filmiyle tanınan İnanoğlu, kısa sürede Türkiye'nin en ünlü çocuk oyuncularından biri haline geldi. Ardından gelen "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy" ve "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle başarısını perçinledi. Bu performanslarıyla Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazandı ve Yeşilçam'ın altın dönemine damgasını vurdu.

İnanoğlu eğitim hayatını İsviçre ve ABD'de sürdürdü. Türkiye'ye döndükten sonra ise oyunculuk ve yapımcılığa yöneldi. 2000'li yıllarda "Kurşun Asker", "Doktorlar", "Alev Alev" ve "Hayat Yolunda" gibi dizilerde rol aldı. Fakat onu yeniden geniş kitlelerle buluşturan yapım, uzun soluklu "Arka Sokaklar" dizisindeki Engin Balkan karakteri oldu.

İlker İnanoğlu, özel yaşamında Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile evlilikler yaptı. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor.

2024 yılında babası Türker İnanoğlu'nu, 2025 yılında ise annesi Filiz Akın'ı kaybeden sanatçı, yaşadığı büyük kayıplara rağmen sanat yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor.

Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem "Yumurcak" olarak gönüllerde yer eden çocuk yıldız kimliğiyle hem de televizyon kariyerindeki başarılarıyla Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.