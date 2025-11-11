’Selena’nın asi kızı ’Kıvılcım’dı... Televizyonu bırakıp bambaşka bir sektöre adım attı: Oyuncu Hazal Şenel yeni işine bakın!

2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisi, üç sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitlemiş, özellikle çocukların hafızasında unutulmaz bir yer edinmişti.

Başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Cansu Demirci, Hazal Kadak ve Hazal Şenel gibi genç isimlerin yer aldığı yapım, aradan yıllar geçmesine rağmen hala hatırlanıyor.

Dizide canlandırdığı "Kıvılcım" karakteriyle akıllarda yer eden Hazal Şenel, o dönemde hem yeteneği hem de enerjisiyle büyük beğeni toplamıştı.

Bir dönem "Pis Yedili" dizisinde de rol alan başarılı oyuncu, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu.

33 yaşındaki Şenel, sessizliğini bozdu ve yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Ancak bu kez gündeme oyunculuğuyla değil, sürpriz bir adımıyla geldi.

Şenel, hayalini kurduğu kafeyi açarak bambaşka bir sektöre yöneldi.

Yeni mesleğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.