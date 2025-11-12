Yasemin Şefkali ve İdo Tatlıses'in oğluna ne oldu? 'Bunu da halledeceğiz'

AMELİYAT İÇİN TARİH VERDİ

Şefkatli, "Yarın ertelediğim göbek fıtığı ameliyatını oluyorum. Acaba sonrasında ne kadar süre yine çocukları kucağıma almamam ve spora falan gitmemem gerekiyor? Neyse... Her zaman ne diyoruz? 'Allah başka dert vermesin' diyoruz" diyerek ameliyat tarihini açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan ünlü isimden ilk paylaşım geldi.

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, sevenlerine teşekkür etti ve "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu.

Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.

MİNİK OĞLU HASTALANDI

Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından verdiği haberle sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.