Yasemin Şefkali ve İdo Tatlıses'in oğluna ne oldu? 'Bunu da halledeceğiz'

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.
İkili, 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğullarıyla mutluluklarını taçlandırdı.
Ünlü çift, ikiz oğullarına Ayel ve Sinan Emir adlarını verdi.
İkizlerinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dönem oldukça zor günler geçiren çift, sonrasında gelen iyi haberlerle sevenlerini rahatlatmıştı. Ancak bir süredir huzurlu bir dönem geçiren aile, Yasemin Şefkatli'nin son paylaşımıyla yeniden endişe yaratmıştı.
AĞLAYARAK PAYLAŞIM YAPTI!
Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında paylaştığı gözyaşları içindeki bir fotoğrafıyla yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaşmıştı.
ÜŞÜTTÜĞÜNÜ SANDI GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI
Şefkatli, "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktı. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Şu an birkaç müdahale ile iyiyim ama haftaya ameliyat olacağım" yazdı.
"BİR SÜRE KUCAK YOK"
Oğluyla paylaşım yapan Şefkatli, "Bir süre kucak yok... Ağır kaldırmamam gerekiyormuş... 'Bunu mu taktın?' diyeceksiniz. Nedense bir tek bunu taktım" dedi.
AMELİYAT İÇİN TARİH VERDİ
Şefkatli, "Yarın ertelediğim göbek fıtığı ameliyatını oluyorum. Acaba sonrasında ne kadar süre yine çocukları kucağıma almamam ve spora falan gitmemem gerekiyor? Neyse... Her zaman ne diyoruz? 'Allah başka dert vermesin' diyoruz" diyerek ameliyat tarihini açıkladı.
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan ünlü isimden ilk paylaşım geldi.
SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI
Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, sevenlerine teşekkür etti ve "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu.
Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.
MİNİK OĞLU HASTALANDI
Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından verdiği haberle sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.
"BUNU DA HALLEDECEĞİZ"
Babasının kucağındaki oğlunu paylaşan Şefkatli, "Yüksek ateş, geniz akıntısı, burun tıkalı. Neyse. Bunu da halledeceğiz" dedi.
Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sevenleri yorumlarda "geçmiş olsun" mesajlarıyla desteklerini ve iyi dileklerini iletti.
Çiftin paylaşımları sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.
Öte yandan Oğulları Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra vermişti.
Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi duyurmuştu.
"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düşmüştü.
"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"
Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullanmıştı.
İDO TATLISES İKİZLERİN SAĞLIK SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU
İdo Tatlıses, katıldığı bir programda, "Çocuğumun sağlığı için doktor 'çok iyi' dediğindeki şükrümü anlatamam, onu benle yaşamanız lazım. Annemde ve babamda bazı sorunlar yaşadım, ama o zamanlar çocuktum, kendi çocuğumla alakalı olunca, insanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş" diyerek yaşadıkları süreci anlattı.
"EV DELİLER HASTANESİNE DÖNDÜ"
Bu süreçte annesi Derya Tuna'nın desteğini de anlatan İdo Tatlıses, "Annem çok iyi bir babaanne oldu. Sanki annem 2 tane doğurmuş gibi... Aynı şekilde Yasemin'in annesi de öyle. Bir gün at, bir gün eşek oluyorlar. Ev, deliler hastanesine döndü. Çocukların dedeleriyle de araları iyi. Babam bir güldürme formülü bulmuş, çocukları güldürüyor" dedi.