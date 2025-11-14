SON DAKİKA: Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti! O dehşet anları ortaya çıktı

İstanbul'un en hareketli bölgelerinden Beyoğlu, dün akşam saatlerinde bir şiddet olayıyla sarsıldı. İddialara göre, oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü (43), Tomtom Mahallesi'nde bulunan restoranında bir çalışanını hırsızlık yaptığı gerekçesiyle feci şekilde darbetti.