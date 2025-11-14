SON DAKİKA: Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti! O dehşet anları ortaya çıktı

İstanbul'un en hareketli bölgelerinden Beyoğlu, dün akşam saatlerinde bir şiddet olayıyla sarsıldı. İddialara göre, oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü (43), Tomtom Mahallesi'nde bulunan restoranında bir çalışanını hırsızlık yaptığı gerekçesiyle feci şekilde darbetti.
BEYZBOL SOPALI SALDIRI CEP TELEFONUYLA KAYIT EDİLDİ
Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bahadır Ünlü'nün öfkesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ünlü'nün, restoran çalışanına önce tekme ve yumruklarla vurduğu, hatta havaya kaldırıp yere çarptığı anlar yer aldı.
Şiddetin dozunu artıran Ünlü, dakikalarca süren saldırı sırasında beyzbol sopası da kullandı. Araya girmeye çalışan diğer kişileri de iterek engelledi.
GÖZALTINA ALINDI, RESTORANI ANINDA MÜHÜRLENDİ
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri derhal harekete geçti. Oyuncu Bahadır Ünlü, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoranı mühürledi.
2022'DE DE MÜŞTERİSİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU
Bahadır Ünlü'nün şiddetle anılması ilk değil. Ünlü oyuncunun, 2022 yılı Ocak ayında da benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı. O dönemde, restoranında eşine küfür ettiği iddia edilen bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurarak darbetmişti.
Güvenlik kameralarına yansıyan o olayın ardından gözaltına alınmış, ancak savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.