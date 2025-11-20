Güllü'nün ölümünde dikkat çeken iddia: Annemi ben öldürdüm

Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
"ŞEYTAN ONUN YANINDA MASUM KALIR"
Milliyet'te yer alan habere göre, Tuğyan ile telefon mesajlaşmaları ortaya çıka kilit isim Bircan'dan flaş açıklamalar geldi. Neler Oluyor Hayatta? programında Bircan Dülger'in açıklamalarına yer verildi. Dilger şu ifadeleri kullandı: Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi.
"BEN YAPTIM PİŞMANIM DEDİ"
Camdan düştüğünü duyduğum ilk zaman aklıma hemen Tuğyan'ın attığı geldi. Cenazede göz göze geldik. Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım dedi.
Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da konuştum. Onu ikna etmeye çalıştım.
WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi için yazdığı WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı.
Annesi Güllü'nün ölmesini istediği yazan Tuğyan Ülkem, savcılığa verdiği ifadede mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmişti.