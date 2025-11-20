Güllü'nün ölümünde dikkat çeken iddia: Annemi ben öldürdüm

"ŞEYTAN ONUN YANINDA MASUM KALIR"

Milliyet'te yer alan habere göre, Tuğyan ile telefon mesajlaşmaları ortaya çıka kilit isim Bircan'dan flaş açıklamalar geldi. Neler Oluyor Hayatta? programında Bircan Dülger'in açıklamalarına yer verildi. Dilger şu ifadeleri kullandı: Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi.