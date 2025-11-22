Mert Ramazan Demir’e benzerliği şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster'deki yarışmacı şaşkınlık yarattı

"Kim Milyoner Olmak İster" yeni bölüm tanıtımıyla, yarışmacıların büyük ödül için verdiği mücadele kadar, ekran başındakileri şoke eden bir olayla da gündeme geldi.
İzleyiciler, yarışmacının mimiklerinden duruşuna, bakışlarından yüz hatlarına kadar her detayda ünlü oyuncuyu gördü.Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu benzerlik, programın en çok konuşulan anı haline geldi.
Tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz izleyiciler, ekran başında adeta iki kişiyi karşılaştırır gibi yarışmacıyı ve Mert Ramazan Demir'i yan yana hayal etti. Mimiklerindeki uyum, bakışlarındaki derinlik ve duruş tarzı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Birçok kişi, "Bu gerçekten Mert Ramazan Demir mi? Yoksa ikizini mi bulmuşlar?" yorumlarıyla gündemi salladı.
Programın tanıtım fragmanları bile sosyal medyada adeta viral olmasına yetti.Twitter ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarda, kullanıcılar yarışmacının her hareketini dikkatle inceleyerek, ünlü oyuncuya ne kadar benzediğini tartıştı.Bazı kullanıcılar, "Mimikleri birebir aynı!", "Gözleri bile tıpatıp Mert Ramazan Demir" gibi yorumlarla hayranlıklarını dile getirdi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER PAZAR AKŞAMI ATV'DE!
Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla atv ekranlarında adrenalin tavan yaparken, yarışmacıların her cevabı sosyal medyada olay oluyor.
Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecan dolu bölümüyle pazar akşamı atv'de!atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği
KİM MİLYONER OLMAK İSTER atv'de.